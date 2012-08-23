〔中国债市〕人民币利率互换回落,汇丰PMI初值不佳且市场存在调整需求

路透北京8月23日电---中国人民币利率互换(IRS)周四回落.交易人士表示,在经历昨日整体曲线明显上行后,市场技术调整需求显现,而今日甫公布的汇丰制造业PMI初值创九个月新低,经济成长前景又蒙阴霾,进一步推动了IRS下行速度.
"今天下得蛮多的,而且现在来看,长端报买盘都还是很少的."华东一银行交易员称,PMI初值是催化IRS回落的重要因素,而周小川的讲话虽然没有实质内容,但还是点燃了部分投资者对于政策放松的预期.
他并提到,此前因为资金成本僵持高位,以及宽松预期频频落空,推动IRS走高,"只是昨天推过头了,今天也有技术调整需求."
汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的8月初值数据,跌至47.8,创下九个月新低,且为连续第十个月处在荣枯分水岭下方.[ID:CN1737880]
针对近期中国是否有降准的可能,中国央行行长周小川周三表示,不排除任何一种货币政策工具的运用.[ID:nSB1738324]
对于未来市场走势,上述交易员预计,如果未来资金利率在当前高位出现松动,将非常有助于IRS的短端打开下行的空间.
中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四14天品种降幅最甚;央行公开市场逆回购的全力支援,将资金从前期的紧绷状态中缓解下来,一级利率水平偏低,亦对二级明显偏高的14天品种产生向下牵引.[ID:nSB1739980]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.3275/3.4400 3.1050/3.2010 3.0780/3.1720 3.0760/3.1740 3.0975/3.3125
周三 3.3540/3.4700 3.0917/3.1883 3.0733/3.1717 3.0683/3.1683 3.0700/3.3600
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变动 -0.0265/-0.0300 0.0133/0.0127 0.0047/0.0003 0.0077/0.0057 0.0275/-0.0475
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进