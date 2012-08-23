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债券 | 2012年 8月 23日 星期四 16:43 BJT

〔表格〕英国7月抵押贷款批准宗数较上年同期下降17%至28,441件--BBA

路透伦敦8月23日电---英国银行业者协会(BBA)周四公布的数据显示,7月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期减少17%,至28,441件.

7月抵押贷款净额增长2.74亿英镑.

7月 6月 2011年7月

经季节调整净抵押贷款 +274 +283 +1,147

(单位百万英镑)

7月 6月 2011年7月

各类贷款批准数

购房 28,441 25,940 34,125

再抵押 15,600 14,033 26,272

其他担保贷款 11,593 11,272 15,538 (完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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