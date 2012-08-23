〔表格〕英国7月抵押贷款批准宗数较上年同期下降17%至28,441件--BBA

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦8月23日电---英国银行业者协会(BBA)周四公布的数据显示,7月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期减少17%,至28,441件.
7月抵押贷款净额增长2.74亿英镑.
7月 6月 2011年7月
经季节调整净抵押贷款 +274 +283 +1,147
(单位百万英镑)
7月 6月 2011年7月
各类贷款批准数
购房 28,441 25,940 34,125
再抵押 15,600 14,033 26,272
其他担保贷款 11,593 11,272 15,538 (完)
--编译 王洋;审校 隋芬
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。