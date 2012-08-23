〔中国汇市〕人民币略微收低,隔夜欧元续走强带动中间价创三周新高(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币略微收低,维持窄幅波动

* 隔夜欧元续走强带动中间价创逾三周新高

* 聚焦欧元区和美国后续刺激政策

路透北京8月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四略微收低.隔夜非美元货币意外走强,带动人民币兑美元中间价创逾三周新高.不过即期汇价交易区间仍窄幅波动,整体市场仍在寻觅方向.

交易员指出,整体交易区间窄幅波动,投机性需求已经基本挤出市场,而今日中间价的涨幅均低于隔夜欧元涨幅和美元跌势,显示央行有维稳之意.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3535 6.3486 6.3631 6.3316 6.3348 6.3518

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水继续高位,达到1,300点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4835元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4405/25,上日尾盘为6.4420.

"投机性需求基本没有了,在这么窄幅的市场上要赚钱太难了,还是服务实(体)需(求)吧,...6.3500左右美元买盘还是挺强的."上海一银行交易员称.

北京一国有银行交易员亦称,客盘交易相对平稳,市场观望气氛比较浓郁,估计今日交易区间在6.3530-6.3580之间.

对于甫出台汇丰制造业PMI初值的影响,上述交易员称,总体影响不大,"有一点影响吧,但一晃就过去了."

市场对中国经济回暖信号的期待又一次落空.中国宏观先行指标--8月汇丰制造业PMI初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.[ID:nSB1737880]

中国工商银行(601398.SS)和农业银行(601288.SS)周三起下调包括美元和欧元在内的部分外币存款利率.这或显示受中国经济复苏不确定性和美元升值预期的影响,中国境内企业持有外币资产意愿正不断增强,已使银行外币存款业务承压.[ID:nSB1738344]

北京时间17:10,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3550/90元,上日尾盘为6.3565元.

东京汇市欧元EUR=趁势升至七周高点1.25534美元,较7月底触及的1.2042美元两年低位已上涨超过4%.欧元同时也受惠于市场对欧洲央行的期待,投资人预期该央行将在9月6日会议上宣布帮助压低西班牙及意大利借贷成本的计划.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进

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