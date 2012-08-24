特写：DNA鉴定走上街头的喜与忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约8月22日电（记者 Lily Kuo）---移动DNA测试设备看似更像一辆房车，而非医疗诊所。这种简单快速地确定亲子及其他血缘关系的做法正面临着诸多质疑。

DNA测试曾经是一个耗时且复杂的过程，但现在已经变得唾手可得，以至于专家们担心，家庭以及个人可能还没有为测试结果做好心理准备。

在纽约市区“游弋”的这辆测试车长8.5米，车身写着“谁是你老爸？”（Who's Your Daddy?），再次引发了上述忧虑。测试车现场DNA检测的起步价是299美元。

纽约一家名为“健康之路”（Health Street）的公司从2010年开始运营这一移动诊所，并于两个月前作了一次翻新。

路人可以招呼车上工作人员，然后让一名技术员取走DNA样本，并封装后送往俄亥俄州的一个实验室。测试结果需要等3-5个工作日。

对于DNA测试服务商及取走样本送往实验室进行分析的公司来说，提供移动收集样本服务已经司空见惯，但是“健康之路”似乎是第一家在车身上直接说明自己是做什么的公司。该公司在车身上用粗体红字写着“DNA测试”（DNA TESTING）。

Jared Rosenthal是“健康之路”创始人，他开着这辆房车，讲述了一些受益于其服务的案例：两名女士发现自己是同父异母姐妹；一名男子怀疑自己是朋友女儿的生父，也得到了确认。

“这是很严肃和重要的问题……谁是你的孩子？谁是你的父母？”42岁的Rosenthal说。

据DNA测试实验室“DNA诊断”（DNA Diagnostics）负责人Michael Baird称，专家表示美国人对此类测试的需求正在稳步增加，现在已经达到每年约50万人，这部分归因于未婚女士生育率升高。

据美国血库协会（AABB），2010年美国进行了至少382,199例血缘关系测试。因为有些实验室不提交数据，所以总数比这只多不少。

美国国有儿童救助机构占此类测试申请的大多数，不过专家也表示，只是想找到答案的人以及应运而生的测试地点与方式也都有所增加。

在乔治敦大学法学院（Georgetown Law Center）任教的律师Susan Crockin的专长是生殖技术，她表示，对于全国各地的日渐增多的亲属关系测试，家庭应当对它们的可靠性保持警惕。

“潜在的问题显然是测试的质量，”Crockin说道。

而除了可靠性问题，专家们还担心，测试活动日益普遍，而家庭和个人是否已经对测试结果做好了准备。

“更大的问题是，我们如何处理这一信息。我们为什么要寻找它？我们认为它意味着什么？”Crockin说道。

Crockin认为，对于个人来说，特别是儿童，在获得DNA配对结果之时以及之前，应该接受经过培训的基因咨询师的辅导。

还有人认为，这些DNA测试诊所和方法的推广与存在，可能导致在新的血缘关系被发现时，旧的家庭关系变得疏远。

“随着这一行业的发展，将会产生……一种社会期望：尽管养父与养子女过去有一段关系，但DNA是一切，”约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）教授David Bishai说。

测试结果也可能令人心碎，特别是当男士发现他们子女的亲生父亲另有其人。

“如果你跟子女真的幸福，千万别靠近这些东西，”Bishai说道。

也有人很乐意接受测试结果。

乔治亚州40岁的Cornelia Heggs一直知道她有同父异母的亲人，但从未见过他们。2009年她的同父异母姐妹联系上了她，而她们就是通过“健康之路”于6月确定的关系。

而对于其他人可能是另一番景象。

纽约市一名有两个孩子的44岁父亲，7月通过“健康之路”的移动诊所DNA测试发现，他大约20年前约会的一名女士的女儿流着他的血液。

他称，自己正小心谨慎地与他这位20岁的女儿联络感情。（完）