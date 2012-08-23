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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 07:43 BJT

****主要国家经济指标预测--8月24日****

路透8月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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8月24日(五)

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -0.5% -0.7%

(较上年同期) -0.6% -0.8%

-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 81.2

1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +2.4% +1.3%

扣除运输的耐久财订单 +0.5% -1.4%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% -1.7%

1430 美国ECRI一周领先指标 8月17日当周 -- 122.8

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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8月23日(四)

0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.3% --

(较上年同期) +0.5% --

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 顺差29.16 --

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 46.2 43.6

服务业PMI 50.2 49.9

综合PMI 48.9 --

0728 德国制造业PMI 8月初值 45.1 43.4

服务业PMI 48.3 50.0

综合PMI 47.0 --

0758 欧元区制造业PMI 8月初值 45.3 44.1

服务业PMI 47.5 47.6

综合PMI 46.6 46.5

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 -3 15

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月18日当周 37.2 36.5

初请失业金人数四周均值(万人) 36.8 --

续请失业金人数(万人) 8月11日当周 331.7 330.0

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 51.9 51.2

1400 欧元区消费者信心指数 8月 负24.6 负21.75

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 +0.7% --

(较上年同期) +3.6% --

1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 37.2 36.5

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 7月 顺差0.15 顺差0.33

(年度) 逆差8.5 逆差8.2

进口(亿新西兰元) 39.9 38.6

出口(亿新西兰元) 40.3 39.0

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 负4 -- (完)

--整理 李春喜;审校 张明钧

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