〔伦敦美债〕公债小涨,美联储会议记录令出台刺激举措的预期重现

路透伦敦8月23日电---美国公债周四在欧洲市场小幅走升,之前公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录令出台更多货币刺激措施的预期重现,支撑了避险需求.

美联储8月会议后出炉的经济数据有所改善,原本曾令联储9月会议宣布新一轮购债计划的猜测降温,而引发过一波公债抛盘.