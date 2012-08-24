(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致平稳,台风天却风平浪静

* 短率大致平稳

* 资金提早调度完毕

* 市场风平浪静

记者 高洁如

路透台北8月23日电--台湾银行间短期利率周四大致平稳.由于忧虑台风来临可能造成意外停班情况,市场上日即提早进行调度安排,致使周四的货币市场倒显得异常地风平浪静,调度需求陡降,短率也大致不变.

资金调度人士指出,"天秤"台风步步逼近台湾之下,不少资金调度人员已提早将今日的资金用度安排完毕.此外,今日央行存单到期金额也不多,游资减少之下,令央行隔夜资金的代收行一下子生意清淡许多.

"大概昨天都已经先调好了,今天好安静."银行交易员称.

也有交易员表示,周三的全体银行准备数字开出本提存期以来较为显着的负数,显示市场的资金缓慢消化中.

台湾中央气象局周三已发布中度台风"天秤"(TEMBIN)海上陆上警报.陆上警戒区域为宜兰、花莲、台东、绿岛及兰屿地区,海上警戒区域则包括东北部海面、东南部海面及巴士海峡.[ID:nST0541693]

根据14:30的警报单,"天秤"台风中心位置仍在台东的东方约210公里的海面上,但过去三小时强度略为增强,目前中心在台东东方海面,暴风圈正逐渐进入台湾东部陆地.气象局并预计未来台风将向西移动,对宜兰以南及新竹以南陆地构成威胁.详见气象局警报单(www.cwb.gov.tw/V7/index.htm)

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日在0.386%;区间落在0.295-0.56%,上日在0.295-0.58%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.59%,上日报0.388-0.58%.

**短票利率大略未变**

短票方面,票券商指出,市场的短票量仍然不多,但也的确感受到银行买票的意愿稍减.不过,他们也表示,法人方面资金依然相当充裕,短票市场短期恐怕还会是卖方市场.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日;少数大型行库买票成交则落在0.82%左右,也同上日.

台湾央行周四公布,今日共发行637亿台币存单,相较存单到期金额661.5亿,存单发行余额减24.5亿.[TW/MMTCN]

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为37亿台币;累计超额准备为1,846亿台币,加计前期1%的超额准备为3,288亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持平.投信资金宽裕依旧,对公司债找券需求仍强,不过此一趋势尚未惠及公债,在寿险与银行对利率态度坚持下,RP利率持稳在既有区间.

一证券商资金调度人士表示,近期公司债RP利率有微幅下滑,只不过供应资金的投信业者多数不会转做公债,再加上公司债与公债RP的利差仍大,因此无法形成牵动作用.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

中钢(2002.TW)将在周五发放152.35亿现金股利,当天还有300亿的30年期公债交割.

更多台湾上市柜现金股利发放一览表请见[ID:nST0539189](完)