〔欧洲政经〕ECB或设定购债收益率目标,但不会予以公布--消息(更新版)

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路透法兰克福8月23日电---来自央行的消息人士周四对路透表示,欧洲央行(ECB)正在考虑在新的购债计划下设定收益率(殖利率)目标,但不会公开目标水平.

一位消息人士表示,"这种隐性目标"是正在考虑的选项之一,但在9月6日的ECB政策会议前不会做出决定.类似的目标可能是有弹性的.

另一位消息人士则表示,该次会议以前不会有决定,但不能排除这种可能.

欧洲央行总裁德拉吉本月稍早曾暗示,央行或启动公债购买操作,以降低意大利和西班牙的借款成本,此番言论带动了全球市场人气的普遍上升.

欧洲央行前经济学家Christian Schulz称,如果设定一个具体的,公开的收益率目标,各国政府可能会针对合适的目标水平争论不休,从而让欧洲央行陷入政治争议的漩涡,而这是欧洲央行希望避免的情况.

但不公开目标水平,也可能招致麻烦.

"这等于是邀请市场干你不希望他们干的事情,那就是抛售,抛售,不断抛售,直到看出你想在什么水平干预."Schulz称.

"我们认为,一个显性、明确、公开的目标会很有帮助.瑞士的经验表明,如果你不宣布一个明确的目标,市场或许会去测试目标位在哪里."

金融市场去年就考验过瑞士央行的决心,将瑞郎兑欧元推高,直到该央行意外设定汇率限制.

德国明镜周刊周日时曾报导称,ECB将在9月会议上决定是否在上述购债操作时实施利率门槛,不论是瞄准收益率,还是瞄准其它债券相较德国公债的利差.

德国世界报周四援引数位知情人士的话称,ECB的这个目标或不会对外公布.

该报称,至少有一些央行官员倾向于设定利差目标,而不是收益率目标,这意味着ECB将对二线国家债券较较德国公债的收益率溢价水平规定出内部目标,而不是设定利率上限.

而不公布干预目标将会使ECB可以出其不意,令投资者更难在事后对ECB的政策说三道四.

在被问及有关该则报导时,ECB发言人援引了周一ECB发布的一则声明.该项声明称,对尚未决定的事宜进行报导具有误导性.

德拉吉本月曾表示,任何购债干预行动,都只能建立在相关政府首先请求欧元区救助的基础之上,而且还要附带条件.(完)'