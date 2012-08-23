〔东南亚股市〕多数收平或小幅收高,受美联储放宽货币政策预期提振

路透曼谷8月23日电---周四多数东南亚股市在淡静交投中收平或小幅收高,美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取刺激措施的寄望给予市场支撑.越南股市连续第三日下跌,一银行业巨头被捕引发信贷担忧.
越南股市.VNI暴跌4.2%,报392.82点,创2月1日以来最低收盘.
周二以来越南股市累计下跌10.5%,此前有消息称Asia
Commercial Bank(ACB.HN)的创始人Nguyen Duc Kien被捕.这使得越南股市今年以来涨幅削减至11.7%.
印尼股市.JKSE回吐稍早涨幅,但仍小涨0.05%,创5月7日以来最高收盘.
泰国股市.SETI收高0.3%,持于2012年高点附近,电信股板块.SETIC大涨2.52%.
汤森路透Starmine追踪的泰国五家电信公司,公布的4-6月业绩大体符合分析师预期.(完)
1051GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3056.37 6.90 +0.23 +15.49 2646.35
马来西亚 .KLSE 1651.61 -0.64 -0.04 +7.90 1530.73
泰国 .SETI 1237.64 3.50 +0.28 +20.71 1025.32
印尼 .JKSE 4162.66 2.15 +0.05 +8.91 3821.99
菲律宾 .PSI 5202.84 50.69 +0.98 +19.00 4371.96
越南 .VNI 392.82 -17.41 -4.24 +11.74 351.55
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(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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