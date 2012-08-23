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债券 | 2012年 8月 23日 星期四 19:42 BJT

〔美国经济〕在美联储上次会议后数据已改善--圣路易斯联储总裁布拉德

路透华盛顿8月23日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,经济数据已有改善,从而试图改变外界对于美联储陷于宽松政策模式的印象.

美联储7月31日-8月1日会议记录凸显出政策制定者对采取进一步行动的支持态度.但布拉德表示,会议记录"有些过时",自此以后数据已有所改善.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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