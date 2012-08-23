〔国际油市〕亚洲石脑油价格上涨,因需求坚挺

路透新加坡8月23日电---周四亚洲石脑油价格上涨,因石化企业需求依然坚挺.
一交易员称,韩国石化厂商LG化学买入10月上半月公开规格石脑油,10月运抵Daesan,价格为较日本报价每吨高出约2.50美元.另一船货运抵Yeosu,价格为升水2美元.
而9月下半月运抵的船货价格为贴水1.50-2美元.
日本Mitsui Chemicals(4183.T)表示,预计下周重启位于东京东部Chiba的Ichihara工厂的石脑油裂解装置,也为市场提供支撑.
周二该裂解装置因输电线路问题而关闭.
新加坡岸上轻质馏分油库存,减少近13%至832.4万桶,为2009年2月以来最低.
8月22日止当周,新加坡向印尼出口约270,533吨汽油,较上周高出40%.新加坡向马来西亚出口约110,784吨汽油,增长超过70%.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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