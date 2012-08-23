〔欧元债市〕德债期货升穿多个技术阻力位,升至三周高位

* 德债升至三周高位,升穿多个技术阻力位

* 美联储QE前景和疲弱数据推高德债,技术因素使涨幅扩大

* 西班牙公债收益率和CDS价格攀升,逆转近期的跌势

路透伦敦8月23日电---德债期货周四触及三周高位,德债盘初跟随美国公债上扬,在升穿一系列技术阻力位后,涨势动能积聚.

自动买盘令稍早涨势得以延续,因市场预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)将购买公债刺激经济,以及欧元区数据疲弱不振,促使德债连续第二日大涨.

9月德债期货FGBLc1盘中大涨逾一个大点,至143.72的高位,抹去8月的大部分跌幅.西班牙公债收益率回吐近期的部分涨幅.

美联储周三发布的会议记录显示,美联储可能很快会推出新一轮购债计划,时间可能早于之前的预期.德债受益.德债与美债走势紧密关联.

另外,诸如采购经理人指数等数据显示,欧元区滑向三年内的第二次衰退.这也提振德债等避险资产的上行动能.

在下月一系列会议召开前,市场成交不旺.预计在下月的会议上,决策者们将出台防止欧债危机蔓延至西班牙的计划,技术性交投令德债加速上涨.

"我们仍认为,德债期货不可能升穿146.26的7月高位,但我们认为,可能至少升至144.17,甚至还可能触及145.00,然后回调,"德国商业银行的技术分析师Axel Rudolph表示.

即将进行的公债标售,以及欧洲央行下月是否会再度购买西班牙公债以压低该国借贷成本的不确定性重压受欧债危机影响最严重国家的公债市场.

两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB跳升10个基点,报3.71%.意大利两年期公债收益率IT2YT=TWEB上涨16个基点,报3.26%.长期公债收益率也走高.

根据Markit提供的数据,西班牙公债违约保险成本日内上扬26个基点,报485个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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