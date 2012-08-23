〔全球金市〕黄金触及四个月高点,因美联储QE预期和西班牙展开救助磋商

* 有消息称西班牙正与欧元区国家进行救助谈判,提振金价
* 投资者将美联储会议记录视作明确的刺激政策暗示
* 因对刺激举措期望过高而最后产生的失望情绪可能打压金价
* 市场关注:周五公布的美国耐久财订单
路透纽约8月23日电---金价周四攀升1%,至每盎司1,670美元上方的四个月高位,受助于美国料推出新一轮货币刺激政策的希望,以及西班牙正在就主权救助与欧元区国家展开磋商的消息.
白银大涨2%.铂金(白金)系金属亦攀升,因南非劳工骚乱引发供给担忧.
消息人士对路透表示,西班牙正与欧元区国家就国际救助条件进行谈判.该消息提振贵金属,尽管西班牙尚未最终决定是否寻求金援.
黄金在突破四个月交投区间和位于150日与200日移动均线的阻力位后,展开盘整.不过,金价相对强弱指标表明,市场在经历连续七天上涨后,可能略有一些超买.
周三美国联邦储备理事会(美联储, FED)8月会议记录显示,除非经济明显好转,政策制定者准备好"很快"推出更多刺激计划.受此推动,市场人气看涨.金价在这样的背景下上扬.
1825GMT,现货金XAU=上涨0.9%,报每盎司1,668.70美元,本周迄今已上涨3.5%.
这令黄金有望录得1月以来最高单月涨幅,当时金价上涨了11%.
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2上涨32.30美元,报每盎司1,672.80美元.路透初步数据显示,成交量有可能达到近一个月最高水准.
现货银XAG=劲扬2.2%,报每盎司30.49美元.
美国初请失业金人数意外增加,以及圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德降低近期宽松政策可能性之后,金价与美国股市一并下挫.
今年迄今,黄金已经上涨了近7%,仍低于1月时录得的15%的涨幅.当时美联储暗示可能采取更多刺激政策,并至少在2014年前将利率保持在近零水准.
"市场对于货币宽松政策的预期可能过高,这将导致(价格)回落."Absolute Capital交易商Nicolas Berge表示.
Berge称,金价打破下档趋势,确认了较长期牛市开启的可能性.
截至周三收盘,路透追踪的大型上市交易基金(ETF)持有的黄金触及纪录水准.本周迄今持有量增加了超过60万盎司,为2月初以来最高单周涨幅.
现货铂金XPT=上涨0.4%,报每盎司1,536.75美元.现货钯金大涨3.5%,报每盎司650.75美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1672.80 32.30 2.0 1654.50 1677.50 139,192
COMEX白银期货 SIN2 30.456 0.900 3.0 29.760 30.790 61,482
COMEX铂金期货 PLN2 1554.90 28.40 1.9 1530.70 1563.60 12,303
COMEX钯金期货 PAU2 656.60 27.85 4.4 628.70 658.00 5,216
现货金 XAU= 1668.70 15.31 0.9 1653.17 1674.80
现货银 XAG= 30.490 0.650 2.2 29.830 30.810
现货铂金 XPT= 1536.75 5.75 0.4 1534.00 1558.49
现货钯金 XPD= 650.75 22.05 3.5 632.52 655.75
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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