〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下挫,受累于获利回吐和技术性卖盘

路透8月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌,逆转稍早涨势,交易商称大豆因获利了结和技术图表显示空头信号而下挫.
指标11月大豆SX2一度创下合约高位,但随后跌破上日低位,创下"外移日"这一空头技术信号,进而引发更多卖盘.
多数近月大豆合约和少数远月豆粕合约触及纪录高位.
稍早涨势与出口需求相关.美国农业部(USDA)称民间出口商报告有16.5万吨大豆出口到中国,另有20.2万吨大豆销往未知目的地,船期为2012/13.
USDA亦确认有5.5万吨美国豆油销往中国--其中3.6万吨的船期在2011/12年,1.9万吨的船期在2012/13年.
USDA报告称,最新一周美国大豆出口销售71.87万吨(新旧作物年度合计),高于预估的50-65万吨.
USDA称一周豆粕出口销售量在34.54万吨,高于预期的12.5-25万吨,豆油出口销售在5,300吨,低于预估的1-3.5万吨.
观察人士周四表示,由于乾旱天气,明尼苏达州南部玉米和大豆作物看似状况不及预期.另外,爱荷华州中部和中东部地区大豆种植带单产料与均值一致,这要归功于较为频繁的降雨.
CBOT-9月期权合约将在周五收市后到期.
11月大豆期货SX2收挫12-3/4美分,报17.15美元.
9月豆粕合约SMU2收跌7.9美元,收报每短吨527.8美元.
9月豆油合约BOU2下跌0.05美分,报每磅56.12美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为202,841口,豆粕期货为85,462口,豆油期货为110,150口.
以下为CBOT农产品期货在1926 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 834.75 -4.00 -0.5% 29.1%
CBOT大豆Sc1 1727.25 -20.75 -1.2% 44.1%
CBOT豆粕SMc1 527.80 -7.90 -1.5% 70.6%
CBOT豆油BOc1 56.12 -0.05 -0.1% 7.7%
CBOT小麦Wc1 874.50 -22.00 -2.5% 34.0%
CBOT稻米RRc1 1542.00 -16.50 -1.1% 5.6%
EU小麦BL2H0 264.00 -2.75 -1.0% 30.4%
NYMEX原油期货CLc1 96.06 -1.20 -1.2% -2.8%
道琼工业指数.DJI 13,057 -116 -0.9% 6.9%
现货金XAU= 1669.66 16.27 1.0% 6.8%
欧元/美元EUR= 1.2563 0.0036 0.3% -3.0%
美元指数.DXY 81.3660 -0.1200 -0.2% 1.5%
波罗的海
干散货指数.BADI 715 3 0.4% -58.9%
--------------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 洪曦;审校 李军