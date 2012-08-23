〔美国股市〕ADR全面下滑,拉丁美洲ADR跌幅超过1%

路透纽约8月23日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下滑,主要受拉丁美洲ADR下跌超过1%拖累,此前中国经济数据疲弱给巴西ADR带来压力.
纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA下跌1.3%.纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.62%.巴西Bovespa股指下挫1.78%.
跌幅最深的个股中,巴西淡水河谷(VALE.N)重挫3.92%,报17.17美元.中国是巴西的头号贸易伙伴国,也是拉美大宗商品的大买家.
数据显示,中国制造业活动持续缩减,因该国工厂面临欧洲需求下降的困境.
其它下跌的个股中,巴西油企Petrobras(PBR.N)跌1.76%,报21.73美元;Banco Bradesco(BBD.N)则下跌1.40%,报16.87美元.
原油价格下跌亦给能源企业带来压力.中国石油天然气股份有限公司(PTR.N)下跌1.12%,报122.89美元.BP(BP.N)跌0.91%,报42.25美元.法国石油公司道达尔(TOT.N)下挫1.44%,报49.34美元.
纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货CLc1下降0.99美元,或1.02%,报每桶96.27美元.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下跌0.54%;泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%.
亚洲ADR指数.BKAS下跌0.45%;标准普尔500指数则下降0.8%.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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