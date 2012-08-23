〔国际油市〕布兰特原油期货缩减涨幅,因对推新刺激政策希望降温

* 美联储会议记录显示可能很快推出更多刺激措施

* 中国8月汇丰制造业PMI降至九个月低点

* 美国派遣航母重返中东地区

路透纽约8月23日电---布兰特原油期货周四缩减涨幅,因对美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出更多刺激措施的希望消退,且对欧洲是否有能力应对债务危机的疑虑再受关注.

布兰特原油期货尾盘一度转跌,结算价升0.10美元,结算后交易走势反复.美国原油期货回落逾1%,结算价在200日移动均线切入位之下,此前该期货价格跳升至5月初来最高.

"市场在大涨约两个月后,在这些高位水准显露出疲态."Skokie Energy能源经纪商Michael Korn表示.

"判断升势是否结束为时过早,但随着股市今日回落,且有迹象显示新一轮量化宽松政策可能不会那么快推出,油价也回落就不足为奇了."Korn还表示.

美联储周三公布的会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1739130].这引发了油市的升势.

但圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称周四表示,经济复苏尽管谈不上强劲,仍不足以使得联储祭出"重大举措".[ID:nSB1740932]

欧元兑美元缩减涨幅,因荷兰财长和德国总理梅克尔发表强硬讲话,要求希腊坚持获得援助所要求的撙节措施.这令油价承压.

10月布兰特原油期货LCOV2升0.10美元,报每桶115.01美元,盘中交投区间为114.43-116.38美元.

美国10月原油期货CLc1收低0.99美元,结算价报每桶96.27美元,盘中触及98.29美元,为5月4日来最高.

中国的经济数据令人失望,暗示这一全球最大的能源消费国和第二大石油消费国经济成长放缓已蔓延至第三季.

市场对中国经济回暖信号的期待又一次落空.中国宏观先行指标--8月汇丰制造业PMI初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.

汇丰(HSBC)稍早公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的8月初值数据,回落至47.8,创下九个月新低,且已连续10个月低于50.上月该数据终值曾一度攀升至49.3.[ID:nSB1737880]

叙利亚国内武装冲突和伊朗核计划的争端继续令投资人担心该地区供应受扰.

美国海军官方消息称,史坦尼斯号航空母舰官兵缩短休假,将于下周重新被派往中东地区,以应对来自伊朗的威胁.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 96.27 -0.99 -1.0% 95.75 98.29 216,408 217,435

11月原油 96.60 -0.95 -1.0% 96.09 98.60 47,929 40,589

9月RBOB汽油 3.1158 0.0116 0.4% 3.0945 3.1503 32,565 40,451

10月RBOB汽油 2.9484 0.0102 0.4% 2.9297 2.9760 55,571 47,031

9月取暖油 3.1330 0.0043 0.1% 3.1209 3.1605 24,663 41,010

10月取暖油 3.1412 0.0040 0.1% 3.1285 3.1685 42,941 43,436

ICE合约

10月布兰特 115.01 0.10 0.1% 114.36 116.38 187,571 203,759

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 446,955 428,683 521,639 1,485,344 -15,187

汽油 139,901 145,848 131,430 260,516 767

取暖油 107,445 139,834 122,286 330,368 7,763 (完)