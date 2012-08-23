〔纽约汇市〕欧元兑美元触及七周高位,受西班牙展开救助磋商消息提振

* 西班牙正与欧元区国家磋商救助条款--消息人士

* 梅克尔和奥朗德联手向希腊发出强硬信息

* 投资者预期ECB和美联储行动,提振欧元/美元

* 美联储会议记录引发市场预期下月宽松政策将出台

路透纽约8月23日电---欧元兑美元周四连续第四天上涨,且触及七周高位,因有报导称西班牙正与欧元区国家就主权救助条件展开磋商,不过该国尚未作出最终决定.

熟悉情况的消息人士周四对路透表示,在以降低西班牙借贷成本为目的的谈判中,比较受欢迎的选项是,现有的欧洲救助基金欧洲金融稳定机构(EFSF),在一级市场标售时买入西班牙公债,同时欧洲央行(ECB)干预二级市场以降低收益率.

该消息进一步提振了风险人气.上日美国联邦储备理事会(美联储, FED)发布会议记录暗示将有更多量化宽松政策出台,这已经让投资者冒险情绪升温.此外,法国和德国制造业PMI好于预期,也惠及欧元.

"(欧元)受到追捧,因为西班牙全面救助计划已露出冰山一角."DailyFX外汇分析师David Song表示.

欧元兑美元EUR=最新上涨0.3%,报1.2564美元,稍早一度触及1.2589美元的高位,为7月4日迄今最高.

美联储周三发布的会议记录显示,该行可能"很快"推出新一轮刺激政策,分析师预计这将会是第三轮量化宽松,或"QE3".

"尽管(会议记录)暗示美联储向再推宽松政策迈进了一步,但以我们认为,考虑到8月会议后发布的经济数据好转,美联储在9月采取行动还不能算是'板上钉钉之事'."富国外汇分析师 Vassili Serebriakov.

美联储承诺将在2014年底前保持美国利率不变.

Serebriakov表示,欧洲央行(ECB)和美联储9月会议前,由于投资人的预期摇摆不定,外汇市场也将陷入波动.

"尽管欧洲央行和美联储的确切政策组合仍有不确定性,我们的感觉是最终结果可能对风险人气而言是正面的,而美元将处于下跌趋势."他说.