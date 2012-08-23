〔纽约汇市〕欧元兑美元触及七周高位,受西班牙展开救助磋商消息提振(更新版)

(新增文末收盘报价表格)

* 西班牙正与欧元区国家磋商救助条款--消息人士

* 梅克尔和奥朗德联手向希腊发出强硬信息

* 投资者预期ECB和美联储行动,提振欧元/美元

* 美联储会议记录引发市场预期下月宽松政策将出台

路透纽约8月23日电---欧元兑美元周四连续第四天上涨,且触及七周高位,因有报导称西班牙正与欧元区国家就主权救助条件展开磋商,不过该国尚未作出最终决定.

熟悉情况的消息人士周四对路透表示,在以降低西班牙借贷成本为目的的谈判中,比较受欢迎的选项是,现有的欧洲救助基金欧洲金融稳定机构(EFSF),在一级市场标售时买入西班牙公债,同时欧洲央行(ECB)干预二级市场以降低收益率.

该消息进一步提振了风险人气.上日美国联邦储备理事会(美联储, FED)发布会议记录暗示将有更多量化宽松政策出台,这已经让投资者冒险情绪升温.此外,法国和德国制造业PMI好于预期,也惠及欧元.

"(欧元)受到追捧,因为西班牙全面救助计划已露出冰山一角."DailyFX外汇分析师David Song表示.

欧元兑美元EUR=最新上涨0.3%,报1.2564美元,稍早一度触及1.2589美元的高位,为7月4日迄今最高.

美联储周三发布的会议记录显示,该行可能"很快"推出新一轮刺激政策,分析师预计这将会是第三轮量化宽松,或"QE3".

"尽管(会议记录)暗示美联储向再推宽松政策迈进了一步,但以我们认为,考虑到8月会议后发布的经济数据好转,美联储在9月采取行动还不能算是'板上钉钉之事'."富国外汇分析师 Vassili Serebriakov.

美联储承诺将在2014年底前保持美国利率不变.

Serebriakov表示,欧洲央行(ECB)和美联储9月会议前,由于投资人的预期摇摆不定,外汇市场也将陷入波动.

"尽管欧洲央行和美联储的确切政策组合仍有不确定性,我们的感觉是最终结果可能对风险人气而言是正面的,而美元将处于下跌趋势."他说.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,7月31日-8月1日会议后的数据已经有所改善,会议记录"稍显过时".之后美元兑欧元扳回部分跌幅.

**关注希腊**

德国总理梅克尔和法国总统奥朗德在救助希腊问题上站到了同一战线上,他们告诉希腊，除非希腊不折不扣地执行严苛的改革目标,否则,就别指望救助计划有任何调整的余地.

德法两国领导人在柏林会晤,微调他们将向希腊总理萨马拉斯传达的信息.萨马拉斯本周稍后将访问柏林和巴黎,希望能说服德法两国领导人同意可以给予希腊更多时间削减预算.

不过,分析师预期欧元短期内将进一步上涨,因预期欧洲央行下月将采取行动,拉低西班牙和意大利公债收益率.

"欧元有很多动能,人们仍持有欧元净空头,且影响欧元走势的两个方面,欧洲方面,和美国方面的,都在支撑欧元,"伦敦BMO Capital Markets的外汇策略部主管Audrey Childe-Freeman说.

"许多人在谈论美联储将推出另一轮宽松政策,但不是很多人相信将会落实.如果回想一下之前美联储放宽政策的情况,不可否认,对美元均非常不利."

Childe-Freeman说,如果美联储主席贝南克下周在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的美联储年会上的讲话证实可能进一步放宽政策,且如果欧洲没有"糟糕的负面冲击",欧元下月可能升至1.2760美元,此为3月至7月的跌势的50%回档位.

周三美联储公布会议记录后,当天美元兑日圆录得约两个月来最大单日跌幅.

根据路透数据,美元兑日圆JPY=下跌0.1%,报78.48日圆,日内高位为78.69日圆,日低在78.34日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2562 1.2526 +0.29 -2.96 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.47 78.56 -0.11 +1.99 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 98.58 98.44 +0.14 -0.98 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9558 0.9583 -0.26 +1.94 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5857 1.5880 -0.14 +2.07 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9938 0.9911 +0.27 -2.50 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0434 1.0503 -0.66 +2.04 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2009 1.2006 +0.02 -1.11 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7920 0.7886 +0.43 -4.91 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8125 0.8133 -0.10 +4.38 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8258 5.8592 -0.57 -2.52 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3215 7.3398 -0.25 -5.38 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5852 6.6340 -0.74 -4.39 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.2823 8.3117 -0.35 -7.08 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦/利棣儿;审校 母红

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