〔货币市场〕美国一般抵押附买回利率攀升,下周可能继续上涨

路透纽约/伦敦8月23日电---隔夜一般抵押附买回协议(repo)利率周四上升,并且在下周可能因为美国财政部发行990亿美元债券而继续走升.

以美国公债作担保的repo利率USONRP=周四升至24基点.Repo利率自一年前触及0.03%的低位后大体趋于上行.

美国财政部计划下周二标售350亿美元两年期债券,周三发行350亿美元五年期债券,周四标售290亿美元七年期债券.这些债券标售的结算会在标售后的几天内对一般抵押利率造成上行压力.

财政部周四续发了140亿美元五年期通胀保值债券,得标利率创下负1.286%的纪录低值.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四称,8月22日止当周美国经季节调整的流通中商业票据增加47亿美元,至1.025兆(万亿)美元.

两年期利率互换较可比美债的利差USD2YTS=TWEB缩窄至17.75基点,为2011年5月以来最窄水准,周三报19.50基点.

欧洲方面,分析师称如果欧洲央行(ECB)大规模买入西班牙和意大利债券以限制融资成本,那么欧元区的隐含利率水平可能过低.

分析师目前认为,ECB若进一步降息将帮助刺激经济并鼓励银行放贷,但采取一致行动来压低并稳定二线国家收益率或能更有效地重塑信心.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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