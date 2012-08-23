〔美国经济〕圣路易斯联储总裁淡化近期继续放宽政策的可能性(更新版)

(新增细节)

* 布拉德称,自FOMC上次会议以来数据已改善

* 表示在经济增长2%的前景下,联储无需采取更多行动

* 对欧元区提出批评,认为欧洲可能无法应对危机

路透华盛顿8月23日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,最近几周的经济数据已经有所改善,给外界对于美联储在下次会议上陷于宽松政策的预期泼下一盆冷水.

美联储7月31日-8月1日会议记录凸显出政策制定者对采取进一步行动的支持态度.但布拉德表示,会议记录"有些过时",自此以后数据已有所改善.

"我的确认为会议记录有点过时,因为自那时以来的一些数据已有所好转."布拉德接受访问时称.他明年将在联邦公开市场委员会(FOMC)中具有投票权.

美国经济增长仍然疲软,但7月就业报告显示就业岗位大增,最近发布的工业生产和零售销售数据也略好于预期.