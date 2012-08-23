〔美国经济〕圣路易斯联储总裁淡化近期继续放宽政策的可能性(更新版)

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(新增细节)
* 布拉德称,自FOMC上次会议以来数据已改善
* 表示在经济增长2%的前景下,联储无需采取更多行动
* 对欧元区提出批评,认为欧洲可能无法应对危机
路透华盛顿8月23日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,最近几周的经济数据已经有所改善,给外界对于美联储在下次会议上陷于宽松政策的预期泼下一盆冷水.
美联储7月31日-8月1日会议记录凸显出政策制定者对采取进一步行动的支持态度.但布拉德表示,会议记录"有些过时",自此以后数据已有所改善.
"我的确认为会议记录有点过时,因为自那时以来的一些数据已有所好转."布拉德接受访问时称.他明年将在联邦公开市场委员会(FOMC)中具有投票权.
美国经济增长仍然疲软,但7月就业报告显示就业岗位大增,最近发布的工业生产和零售销售数据也略好于预期.
布拉德还罕见地对欧洲应对主权债务危机的表现提出直言不讳的批评,称他对于欧洲是否有能力采取强有力措施感到"悲观".不过他淡化了欧债危机到目前为止对美国造成的冲击.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。