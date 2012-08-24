《中国报摘》--中国证券报8月24日

* 头版头条:

--中国证监会公布《证券公司代销金融产品管理规定(草案)》明确,证券公司理财产品、商业银行理财产品、信托公司信托计划、保险产品等都将纳入证券公司代销范围.

* 其他:

--中国上市公司协会执行副会长李小雪表示,红利税等相关政策的调整论证正在进行.针对会员反映的并购重组、股权激励及红利税的税收负担过重或税率过高的问题,协会向监管和税收主管部门上报了《关于推动完善上市公司有关税收政策的建议》的报告.相关问题已经引起有关部门重视,相关政策的调整论证正在进行.

--券商人士透露,新三板已进入上报材料阶段,试点扩容的3家高新园区均有多家企业希望进入首批扩容名单.此外,全国中小企业股份转让系统公司有望近期成立.为稳妥起见,预计新三板试点扩容初期的交易制度将暂时参照中关村园区.

--北京、天津、江苏等八省(市)交通运输业和部分现代服务业"营改增"下半年将陆续试点,更多的企业或将面临实际成本和现金流成本的挑战.安永相关人士表示,基于交通运输行业自身特点,"营改增"最快将于明年二季度在全国所有城市铺开.

--中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示,尽管目前是钢铁业最困难的时期之一,但钢铁工业加快行业调整,实现产业升级的外部环境已经基本形成.

--中国稀土行业协会副秘书长陈占恒指出,随着各省对省内稀土资源的整合逐渐落锤,稀土行业的整合也进入了新的阶段.下一步稀土央企和地方企业的整合将成为行业整合过程中的攻坚问题,稀土行业竞争格局将重树.

--新希望集团董事长刘永好表示,美国大旱将导致全球粮食减产,从而使中国的原料和期货价格呈上涨趋势.农牧业今年下半年不太乐观,预计猪肉价格明年年中出现反弹的概率较大.

--东京--野村控股旗下的野村资产管理公司宣布获批增加合格境外机构投资者(QFII)的投资额度,从而进一步提高公司在中国资本市场的资金投入.

--广发双债添利债基首尝私募债.公告显示,将中小企业私募债纳入投资范围,投资比例不超基金资产净值的10%.

--中国联通(600050.SS)半年报显示,公司上半年实现营业总收入1,252.92亿元,同比增长19.9%;净利润为11.55亿元,同比增长32.0%;基本每股收益0.0545元.

--中国建筑(601668.SS)公告,公司近期获得7个重大项目,合计项目金额达290.9亿元,占公司2011年营业收入的6%.

--恒瑞医药(600276.SS)成为国内首家注射液产品获准在欧盟上市销售的制药企业。

--尽管重组方案自出台之日便遭受重重质疑,但几经周折后,首钢股份(000959.SZ)重组草案获股东大会通过.这意味着首钢迁钢公司将以资产置换的形式置入首钢股份.(完)

--整理 冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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