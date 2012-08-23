《美债周五展望》公债收益率下降,因交易商押注美联储推出新刺激措施

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约8月23日电---美国公债价格周四上涨,因交易商押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激措施,昨日美联储公布的上次货币政策会议记录显示可能很快会采取行动以图压制失业率.

中国制造业数据转弱以及对希腊和西班牙财政的担忧也刺激了对公债的避险买盘.

美联储会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1739130].

"昨日的会议记录肯定令一些投资人措手不及.我认为人们没有料到声明对通胀的立场如此温和."Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示.

美国公债收益率在过去一个月大涨,因就业、楼市和制造业数据改善令投资人降低了对美联储在9月会议时推出第三轮量化宽松政策的预期.

美联储8月会议是在近期多数数据公布前举行的,会议记录目前令投资人重新评估立场,因经济虽然改善,但仍迟滞.

"经济还没有到美联储官员希望看到的成长水平,数据不够强劲."Lederer表示.

指标10年期公债US10YT=RR收益率周四跌至1.67%,从周二触及的三个月高位1.86%回落,7月25日该收益率曾创下1.38%纪录低点.

"近期公债跌势有些超前,"SunTrust Private Wealth Management固定收益策略师Andrew Richman表示.

如果美联储真要推出新一轮刺激计划,最有可能是在9月行动,否则就要等到11月大选后.

但美联储官员对是否需要进一步放宽政策也有分歧.圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称周四表示,经济复苏尽管谈不上强劲,仍不足以使得联储祭出"重大举措".[ID:nSB1740932]

交易商目前也在等待下周美联储主席贝南克在杰克森霍尔美联储年会上的讲话,看看是否会暗示联储离实施第三套量化宽松政策越来越近.

在过去两年,贝南克都利用年会讲话的机会暗示联储有意实施更多宽松政策.

周四,因对欧元区的担忧回潮,美国公债也得益于避险需求.

希腊总理本周稍后将寻求将救助协议的要求放宽一些,而消息人士向路透表示,西班牙正同欧元区伙伴国协商,试图获得援助.

通胀保值债券(TIPS)也上涨,此前美国财政部标售的140亿美元五年期通胀保值债券得标负利率创纪录,为-1.286%.(完)

--编译 李军/肖群英;审校 母红/白云

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