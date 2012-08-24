〔中国证券〕新三板扩容初期将延续旧规,做市商制度暂难出台--报载

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透上海8月24日电---据中国证券报周五报导,新三板已经进入上报材料阶段,预计首批公司最快9月挂牌.不过券商人士透露,为稳妥起见,预计新三板试点扩容初期的交易制度将暂时参照中关村园区,券商呼吁的做市商制度等在新三板试点扩容初期可能难以出台.
报导还指出,市场此前预期的挂牌公司股东人数突破200人限制、拆细每笔交易单位以及放宽投资者准入标准等政策亦将延迟推出.
报导称,涉及新三板试点扩容的高新园区、券商以及拟挂牌公司目前在积极准备试点材料并上报,这一过程最快还将需要三周.
中国证监会8月初宣布扩大非上市股份公司股份转让试点范围.继北京中关村园区后,增加上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区.[ID:nSB1706444]
中关村园区公司股份转让试点已超过六年,挂牌公司达100多家,但定向增资总额只有17.29亿元人民币,公司单次融资规模也只有几千万元.其二级市场流动性不高,2011年平均换手率只有2.93%.业内人士此前曾表示,缺乏做市商制度,股东人数受限等是抑制其成交活跃的主要原因.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13