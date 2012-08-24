〔金砖国家〕8月23日股汇市收盘纵览

路透8月24日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月23日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF涨0.48%,收报974.09点.

中国股市:沪综指周四反弹收升,受低迷PMI数据拖累股指一度再次下穿2,100点,但在电子和ST板块活跃走势带动下大盘翻红上扬.分析师表示,短期市场向下杀跌的动能不是很强,股指料继续维持横向震荡格局,惟仍需留意个股补跌风险.沪综指.SSEC收报2,113.07点,小涨5.36点或0.25%;盘中最低曾触及2,097.08点,今日沪市A股成交金额502亿元人民币,上日为514亿元.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,320点,上涨0.59%,成交量为430,190手.[.SSCN]

香港股市:录得近三周来最佳表现,因此前美联储(FED)会议记录预示将出台更多宽松政策,提振高风险资产全线走强.不过市场对中国经济回暖信号的期待又一次落空.恒生指数.HSI收高1.2%,报20,132.2点,从周三的三周最低收位反弹.恒生国企指数.HSCE收高1.4%,报9,836.1点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略微收低.隔夜非美元货币意外走强,带动人民币兑美元中间价创逾三周新高.不过即期汇价交易区间仍窄幅波动,整体市场仍在寻觅方向.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水继续高位,达到1,300点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4835元.[CNY/CN][ID:nSB1740704]

========================================================================================

印度股市:收平,投资者针对Reliance Industries锁定获利,因担心该公司炼油利润率降低.不过Infosys等软件服务出口商上涨,因寄望美国祭出更多货币刺激措施.指标BSE指数.BSESN微降0.02%,至17,850.22点.[.BO][ID:nL4E8JN23K]

印度汇市:印度卢比升至两周高位,追随全球转投风险资产的脚步;但卢比进一步涨势受限,因本地股市尾盘下跌.印度卢比兑美元INR=D2收报55.26/27,强于周三收盘的55.4950/5050. [INR/][ID:nL4E8JN2WJ]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,442.940点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS升0.81%至778.24点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.64%至31.6800;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.38%至39.8899.

========================================================================================

巴西股市:下跌,因中国工厂活动数据疲软,激发全球增长疑虑,并且美联储一官员的讲话打压了很快出台刺激措施的期望.受商品类股颓势拖累,巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下挫1.46%至58,511.55点.[ID:nL2E8JNETU]

巴西汇市:巴西雷亚尔走软,之前美国圣路易斯联储总裁布拉德的讲话,淡化了近期推出刺激举措促进经济增长的预期.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=下滑0.33%至2.0253.[ID:nL2E8JN9WO]

========================================================================================

南非股市:收高,因铂金矿商LonminLON.J受稳定预期推动而上涨,且美联储会议记录显示其或将采取新措施鼓励经济增长.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升0.61%至31,607.12点.综合指数.JALSH收高0.64%至35,843.92点.[.J][ID:nL6E8JNK10]

南非汇市:围绕欧债问题扩散的忧虑继续令南非兰特承压,致其回吐稍早涨幅.此前美联储会议记录暗示将进一步推出经济刺激措施,曾提振兰特上涨.截至1629GMT,兰特兑美元ZAR=D3下滑0.88%,周三收报8.2200. [ZAR/][ID:nL6E8JNKS7](完)