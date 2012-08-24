版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 08:21 BJT

〔标题新闻〕山东重工将斥资逾8.73亿美元收购德国叉车生产商Kion集团25%股权--消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JNK5O]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐