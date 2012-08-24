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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 08:17 BJT

〔日本股市〕盘初下跌1.3%,因市场对美联储刺激措施的预期消退

路透东京8月24日电---日本股市日经指数周五盘初下跌1.3%,自上日录得的三个月收盘高位回落,因市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)迅速采取刺激措施的憧憬消退.

日经指数.N225下跌114.27点,至9,063.85点,跌破五日移动均值9,140.40点和26周移动均值9,146.00点.

东证股价指数.TOPX跌1%,至756.73点.(完)

--编译 肖群英;审校 侯向明

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