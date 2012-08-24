〔日本股市〕盘初下跌1.3%,因市场对美联储刺激措施的预期消退

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透东京8月24日电---日本股市日经指数周五盘初下跌1.3%,自上日录得的三个月收盘高位回落,因市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)迅速采取刺激措施的憧憬消退.
日经指数.N225下跌114.27点,至9,063.85点,跌破五日移动均值9,140.40点和26周移动均值9,146.00点.
东证股价指数.TOPX跌1%,至756.73点.(完)
--编译 肖群英;审校 侯向明
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13