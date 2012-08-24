《中国报摘》--其他报纸重要消息8月24日

**上海证券报**

--中国国家空管委朱时才处长透露,低空空域管理改革2013年将在全国范围推开.这意味着,低空空域的政策瓶颈将打开,通航航空产业政策环境将大为改善,通用航空产业发展步入快车道.

--"鄂湘川黔滇"五省联合印发磷矿资源管理等五项政策.五省联手强化磷矿开发准入,提高准入门槛.重点调控磷矿年度开采总量,促进磷矿合理开发利用,新建、改扩建磷矿采选项目要求也明显提高.

--尽管中资企业交强险业务亏损严重,但外资仍有较强进入意愿.惠誉评级认为,中国交强险市场将面临进一步的亏损,由于理赔数量上升、定价机制监管严格以及竞争可能进一步加剧.

--信息安全上升至国家战略,国际互联网协议第6版(IPv6)网络升级只是信息安全新兴市场的一个缩影.电子政务、金融、军工、电力等行业对信息安全都有着非常迫切的需求.根据《信息安全产业"十二五"(2011-2015年)发展规划》,到2015年,信息安全产业规模突破670亿元,保持年均30%以上的增速,高于全球的信息安全产业20%的增速.

--新疆交通运输厅日前出台规划,"十二五"期间,新疆公路投资将达到1,500-2,000亿元人民币,比"十一五"(2006-2010年)完成的830亿元交通固定资产总投资翻一番还多.

--从天津市政府常务会议获悉,天津市成为全国营业税改征增值税试点城市,将于12月1日完成新旧税制转换,交通运输业和部分现代服务业将首先参与试点改革.

--中金黄金(600489.SS)控股股东中国黄金集团近日携手河南省政府,拟投资300亿元共同推动三门峡黄金及有色产业发展.

**人民日报**

--题为"正确认识形势,坚定发展信心"的评论员文章称,当前中国经济社会发展面临的国际国内形势依然严峻,经济下行压力仍然较大,对一些不确定性因素可能带来的新冲击,既做好应对短期突发影响的准备,也做好长期打算,提高抵御风险的能力,牢牢把握主动权.

--上海市财税部门最新报告称,截至今年6月底,上海纳入营业税改征增值税试点范围的企业共计13.9万户,比年初增加2.1万户,增长17.8%,呈现出快速增长的态势.

--上海市2011年文化创意产业实现增加值1,923.75亿元,比上年增长13%(按可比价格计算),高于2011年上海全市GDP增幅4.8个百分点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕/冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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