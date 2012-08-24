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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 08:13 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌,美联储刺激措施预期消退

路透首尔8月24日电---韩国股市周五开低,追随美股跌势,因有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)很快出台刺激措施的预期消退.

0002GMT,韩国股市综合股价指数.KS11下挫1.17%至1,919.77点.(完)

--编译 艾茂林;审校 张荻

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