〔中国证券〕红利税及B股改革等政策调整论证正在进行--上市公司协会

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透上海8月24日电---中国上市公司协会执行副会长李小雪表示,针对B股市场改革及红利税等税收负担过重的问题,相关政策的调整论证正在进行.
中国证券报周五援引李小雪的话指出,针对并购重组、股权激励及红利税的税收负担过重或税率过高的问题,协会向监管部门上报了完善税收政策的报告,相关问题已经引起有关部门重视,相关政策的调整论证正在进行.
同时,针对跨境并购、加强董事会建设、B股市场改革、军工等行业企业上市难点处理等,该协会亦已向向监管部门进行反映,相关工作正在抓紧推进.
李小雪并指出,针对会员反映的现金分红政策、再融资政策及大股东股份回购政策存在"一刀切"的现象,协会积极同监管部门进行沟通交流,推动了监管机构对相关制度进行研究完善.
中国新版上市公司退市制度正式实施后,部分上市公司由于市场成交原因可能触及退市条件.对此深圳证券交易所表态称,鼓励纯B股公司通过大股东增持、公司回购、缩股等方式,维持上市地位.[ID:nSB1707518](完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13