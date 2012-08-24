〔韩国汇市〕韩元/美元早盘下滑,因联储官员讲话打击宽松政策预期

0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,134.4 1,130.5 日圆/韩元JPYKRW=R 14.4379/454 14.3881/4056 韩国公债期货KTBc1* 105.97 105.90 韩国综合股价指数.KS11 1,921.00 1,942.54 -------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) (附注: 韩元即港台惯用的韩圜) --编译 徐文焰;审校 艾茂林 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=