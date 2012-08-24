〔韩国汇市〕韩元/美元早盘下滑,因联储官员讲话打击宽松政策预期

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透首尔8月24日电---韩国韩元/美元KRW=周五早盘下滑,此前一名美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员发表讲话,为联储迅速出台宽松政策的预期泼下冷水,而且欧洲与中国经济显露进一步放慢的迹象. 0025GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,134.4韩元,周四本地市场收报1,130.5. 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,周三公布的联储会议记录"有些过时".[ID:nSB1741634] 韩国股市综合股价指数.KS11下挫逾1%至1,921.00点. 9月三年期公债期货KTBc1微升0.07点至105.97.
0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,134.4 1,130.5 日圆/韩元JPYKRW=R 14.4379/454 14.3881/4056 韩国公债期货KTBc1* 105.97 105.90 韩国综合股价指数.KS11 1,921.00 1,942.54 -------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) (附注: 韩元即港台惯用的韩圜) --编译 徐文焰;审校 艾茂林 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13