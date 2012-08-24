〔中国个股〕中国建筑近日获逾290亿元工程,占去年营收6.0%

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透上海8月24日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周五公告称,近日获得多个项目,合计项目金额为290.9亿元人民币,占2011年营收的6.0%.
其中贵州六盘水凤凰山片区城市综合体及配套工程项目金额达到100亿元.成都银泰中心总承包工程项目金额58亿元.沈阳华强广场工程总承包项目金额达40亿元.
中国建筑此前已公告,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元.
中国建筑(601668.SS)周四收报3.04元,过去一个月累计下跌5.30%.(完)
--发稿 刘昕 审校 黄凯
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13