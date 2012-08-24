版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 08:50 BJT

〔中国个股〕中国建筑近日获逾290亿元工程,占去年营收6.0%

路透上海8月24日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周五公告称,近日获得多个项目,合计项目金额为290.9亿元人民币,占2011年营收的6.0%.

其中贵州六盘水凤凰山片区城市综合体及配套工程项目金额达到100亿元.成都银泰中心总承包工程项目金额58亿元.沈阳华强广场工程总承包项目金额达40亿元.

中国建筑此前已公告,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元.

中国建筑(601668.SS)周四收报3.04元,过去一个月累计下跌5.30%.(完)

--发稿 刘昕 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐