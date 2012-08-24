《中国重要政经日程》--8月24日

--10:00 国新办新闻发布会,国家安全监管总局新闻发言人黄毅介绍近年来全国安全生产工作情况和下一步重点工作和目标任务等.

--投中集团2012 ChinaVenture中国投资年会在深圳举行.

--北京市金融工作局等主办的2012地坛论坛在北京举行,至2日.

--中国企业联合会主办的2012中国企业500强在长春发布.

--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.