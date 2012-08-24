澳洲经济指标总览--8月24日

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第二季 +2.4% -1.2% 11月1日
出口物价(较前季) +1.0% -7.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第一季 +0.5% +0.1% 10月24日
(较上年同期) +1.2% +1.6%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.2%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 6月 +1.0% +0.8% 9月3日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 6月 顺差0.09 逆差3.13 9月7日
出口(较前月) 持平 --
进口(较前月) -2% --
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 7月 +14.0 -28.3 9月6日
--全职 +9.2 -34.8
--兼职 +4.8 +6.5
失业率 5.2% 5.3%
就业参与率 65.2% 65.3%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第一季 赤字14.892 赤字9.639 9月4日
商品与服务贸易收支 逆差3.062 顺差2.254
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第一季 +1.3% +0.6% 9月5日
(较上年同期) +4.3% +2.3% (完)
--整理 王翔琼
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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