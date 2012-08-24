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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 09:03 BJT

〔全球金市〕金价在近四个半月高位徘徊,市场关注美联储动向

路透新加坡8月24日电---金价周五在近四个半月高位徘徊,料将录得逾两个月来的最大单周涨幅,因投资者考虑到美国联邦储备理事会(美联储,FED)很快采取购债计划的可能性.

0035GMT,现货金XAU=几乎持平于每盎司1,669.79美元,本周料将攀涨3.3%.

美国期金12月合约GCcv1持平于1,672.50美元.

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