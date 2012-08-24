《全球重要经济事件一览表》--8月24日-8月31日

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8月24日(五)

日本大阪--日本央行总裁白川方明在与商界领袖举行的会议上发表讲话.(0500)

东京--日本政府发布8月经济月报.

斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议.

8月25日(六)

金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(至9月1日).

8月27日(一)

香港--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在Market News International举办的研讨会上,就美国经济和货币政策前景发表演说(1000).

德国汉堡--欧洲央行执委亚斯穆森发表演说,主题为实现更稳定的经济和货币联盟的途径(1600).

俄亥俄州纽瓦克--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在纽瓦克地区商界午餐会上,发表有关美国经济前景和货币政策的演讲(1615).

8月28日(二)

暂无重要经济事件.

8月29日(三)

华盛顿--美联储公布褐皮书(1800).

奥斯陆--挪威央行宣布利率决定(1200).

基辅--国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨有关2013年度预算、能源行业改革与社会计划的技术问题(至9月5日).

莫斯科--亚太经合组织(APEC)副财长与央行副行长会议.

8月30日(四)

华盛顿--Brookings-国际治理创新中心(CIGI)-G24(24国国际货币政策事务及发展政府间组织)高层研讨会,主题为配额改革.

莫斯科--亚太经合组织(APEC)财政部长级会议.

德国波茨坦--欧洲央行执委亚斯穆森在一次活动中发表讲话.

8月31日(五)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

巴黎--欧洲央行执委科尔参加法国企业协会(MEDEF)夏季研讨会的全体会议(0900).

奥地利阿尔卑巴赫--奥地利央行管理委员会委员Andreas Ittner在阿尔卑巴赫金融市场2012年论坛上发表演讲,主题为银行监管的发展(0700).奥地利央行总裁诺沃特尼将就银行业自我融资问题发表演讲(0900).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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