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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 09:11 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货连跌第三天,大豆价格持稳

路透悉尼8月24日电---美国玉米期货周五连续第三个交易日下跌,中西部旱灾致作物受损并大幅推高价格后,交易商锁定获利.不过玉米价格本周仍可望录得近1%的温和涨幅.

新作玉米期货8月10日触及每蒲式耳8.49美元的高位,但此后已累计下跌35-1/2美分.

芝加哥期货交易所(CBOT)-11月大豆期约SX2几近持平于每蒲式耳17.14-3/4美元,周四收跌0.74%.新作大豆期约本周可望收扬4.15%,为四周来最大周度涨幅.

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