〔芝加哥期市〕美国玉米期货连跌第三天,大豆价格持稳

路透悉尼8月24日电---美国玉米期货周五连续第三个交易日下跌,中西部旱灾致作物受损并大幅推高价格后,交易商锁定获利.不过玉米价格本周仍可望录得近1%的温和涨幅.

新作玉米期货8月10日触及每蒲式耳8.49美元的高位,但此后已累计下跌35-1/2美分.