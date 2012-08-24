〔芝加哥期市〕美国玉米期货连跌第三天,大豆价格持稳

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透悉尼8月24日电---美国玉米期货周五连续第三个交易日下跌,中西部旱灾致作物受损并大幅推高价格后,交易商锁定获利.不过玉米价格本周仍可望录得近1%的温和涨幅.
新作玉米期货8月10日触及每蒲式耳8.49美元的高位,但此后已累计下跌35-1/2美分.
芝加哥期货交易所(CBOT)-11月大豆期约SX2几近持平于每蒲式耳17.14-3/4美元,周四收跌0.74%.新作大豆期约本周可望收扬4.15%,为四周来最大周度涨幅.
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13