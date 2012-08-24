〔台湾股市〕盘初下跌0.34%,受电脑类股拖累

路透台北8月24日电---台湾股市周五盘初下跌0.34%,跟随其他亚洲股市的跌势,因欧元区和中国制造业采购经理人指数(PMI)调查数据呈现黯淡前景引发成长担忧.电脑及周边设备类股.TCPI挫跌1.24%.

加权股价指数.TWII下滑25.6点,至7,479.57点,前一交易日收高0.11%.

电子类指数.TELI跌0.5%,和硕联合(4938.TW)跌停,此前报导称,该公司第三季笔记本电脑出货量将比上季度减少15-20%,因Windows 8操作系统即将推出,令销售旺季推迟.

金融保险类股.TFNI跌0.56%.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超45.14亿台币,本月累计买超935.03亿.[ID:nST0542349](完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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