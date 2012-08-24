〔台湾股市〕盘初下跌0.34%,受电脑类股拖累

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透台北8月24日电---台湾股市周五盘初下跌0.34%,跟随其他亚洲股市的跌势,因欧元区和中国制造业采购经理人指数(PMI)调查数据呈现黯淡前景引发成长担忧.电脑及周边设备类股.TCPI挫跌1.24%.
加权股价指数.TWII下滑25.6点,至7,479.57点,前一交易日收高0.11%.
电子类指数.TELI跌0.5%,和硕联合(4938.TW)跌停,此前报导称,该公司第三季笔记本电脑出货量将比上季度减少15-20%,因Windows 8操作系统即将推出,令销售旺季推迟.
金融保险类股.TFNI跌0.56%.
台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超45.14亿台币,本月累计买超935.03亿.[ID:nST0542349](完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13