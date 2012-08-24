版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 09:24 BJT

〔日本橡胶〕8月10日止日本生胶库存降至一年低点7,993吨

路透东京8月24日电---日本橡胶贸易协会最新公布的数据显示,8月10日止的10日内,日本生胶库存减少1,315吨至7,993吨,为2011年8月10日止的10日内生胶库存总计6,458吨以来的最低位.

日本生胶库存自5月10日超过1.5万吨以来一直在减少.

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 8月10日 7月31日 7月20日 7月10日 6月30日 6月20日

生胶 7,993 9,308 10,269 10,557 11,807 12,715

天然乳胶 232 321 271 333 358 353

合成胶(固体) 1,988 2,100 2,007 2,038 2,220 2,129

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐