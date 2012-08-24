〔日本橡胶〕8月10日止日本生胶库存降至一年低点7,993吨

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透东京8月24日电---日本橡胶贸易协会最新公布的数据显示,8月10日止的10日内,日本生胶库存减少1,315吨至7,993吨,为2011年8月10日止的10日内生胶库存总计6,458吨以来的最低位.
日本生胶库存自5月10日超过1.5万吨以来一直在减少.
以下为分类库存数据(单位:吨):
种类 8月10日 7月31日 7月20日 7月10日 6月30日 6月20日
生胶 7,993 9,308 10,269 10,557 11,807 12,715
天然乳胶 232 321 271 333 358 353
合成胶(固体) 1,988 2,100 2,007 2,038 2,220 2,129
合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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