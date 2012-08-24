〔中国个股〕中移动拟斥近14亿元参与科大讯飞增发,成单一最大股东

路透上海8月24日电---中国移动(0941.HK)子公司--中国移动通信有限公司与科大讯飞(002230.SZ)达成战略合作,双方不仅在智能语音门户等方面进行业务合作,中国移动通信还拟斥资13.63亿元人民币认购科大讯飞定向增发股份,成为后者单一最大股东.科大讯飞周五开盘后即封住涨停.

据科大讯飞周五公告,公司拟定向增发9,037.7万股A股,其中中国移动通信以现金认购7,027.39万股,每股发行价为19.4元.认购完成后,中国移动通信将持有科大讯飞15%股份,并有权向科大讯飞派驻一位董事和监事.

公告强调,此次认购不会导致科大讯飞的实际控制人变更,公司实际控制人--公司董事长兼总经理刘庆峰及其一致行动人亦将参与认购本次增发股份,其合计持股将增至17.72%.

而未来科大讯飞以任何形式发行证券,中国移动通信都有权参与认购,以保证其维持15%股份比例,同时中国移动亦无意主动取得科大讯飞的控股权,不会主动公开增持.

科大讯飞将与中国移动在智能语音门户、智能语音云服务、客户服务运用、基础电信业务等方面进行战略合作,双方将建立战略合作委员会及具体合作工作组,推动双方合作事宜.

若增发能够完成,科大讯飞将成为中移动参股的第二家A股上市公司,第一家是浦发银行(600000.SS).

科大讯飞周五开盘即封住涨停,报26.61元,大涨2.42元.(完)