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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 09:29 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
  
  中国昊华能源(601101.SS)5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),深发展主承
  中国北车601299.SS20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和光大银行主承
  甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),浙商银行主承
  甘肃电力投资集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承
  辽宁成大(600739.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行主承
  江阴苏龙热电6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行及南京银行主承
  三花控股集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
  马钢集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行及农业银行主承
  武钢集团60亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),工商银行及浦发银行主承
  都江堰兴市投资公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承
  河南交通投资集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
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  二、新债上市:

  渤海银行9.50亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债1224001,票面利率5.50%
  渤海银行9.50亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1224002,票面利率5.68%
  财政部代理发行221亿元五年期地方债129108,票面利率3.38%
  华侨城集团30亿元四个月期超短融011232001,票面利率3.85% 
  中信证券(600030.SS)(6030.HK)50亿元三个月期短融071203001,票面利率3.84%
  大连集装箱码头公司1.6亿元九个月期短融041258048,票面利率4.85%
  南昌市政公用投资控股公司5亿元一年期短融041253046,票面利率4.31%
  宁波富邦控股集团4亿元一年期短融041272002,票面利率5.50%
  上海远洋渔业4.5亿元一年期短融041260047,票面利率5.10% 
  江阴市新国联投资发展公司4亿元两年期中票1282296,票面利率5.29% 
  云天化集团10亿元五年期中票1282297,票面利率5.26%
  肥城矿业集团13亿元五年期中票1282295,票面利率5.81%
  首都机场集团51亿元五年期中票1282299,票面利率4.68%
  辽宁忠旺集团10亿元三年期中票1282298,票面利率5.35%
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  三、缴款: 

  农业发展银行250亿元五年期固息金融债120415,票面利率3.76%
  天津生态城投开发公司12亿元七年期固息债1280231,票面利率6.76%
  上海松江城镇建设投资公司12亿元六年期固息债1280234,票面利率6.28%
  淄博城市资金运营公司15亿元七年期固息债1280249,票面利率6.83% 
  五矿集团20亿元三个月期超短期融资券
  天津市建工集团3亿元一年期短融
  上海外高桥集团4亿元一年期短融
  南方工业集团18亿元一年期短融
  长园集团(600525.SS)3亿元一年期短融
  浦东建设(600284.SS)3亿元一年期短融
  江苏弘盛建工集团2亿元一年期短融
  红豆集团7亿元一年期短融
  山推股份(000680.SZ)5亿元五年期中票
  江苏阳光集团7.5亿元五年期中票  
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  四、还本付息:

  中国人民银行30亿元一年期央行票据1101064到期兑付,参考收益率3.5840%
  北京京客隆(0814.HK)3亿元一年期短融1181365到期兑付,票面利率6.68%
  特变电工(600089.SS)8亿元一年期短融1181366到期兑付,票面利率5.89%
  申华控股(600653.SS)2亿元一年期短融1181367到期兑付,票面利率7.50%
  宏图高科(600122.SS)4亿元一年期短融1181369到期兑付,票面利率7.00%
  国家开发银行200亿元三年期固息金融债100223付息,票面利率2.68%
  云南投资控股集团20亿元七年期固息债1080095付息,票面利率5.25%
  中信集团40亿元10年期中票1082139付息,票面利率4.40%
  财政部代发195亿元三年期固息地方债109106付息,票面利率2.37%
  财政部280亿元30年期固息国债110005付息,票面利率4.31%
  国开行195.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110210付息,基本利差0.70%
  国开行200亿元10年期固息金融债110248付息,票面利率4.73%
  河南万基铝业8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180137付息,票面利率7.55%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国房价近期出现反弹,令市场担忧楼市调控加码.中国住房和城乡建设部表示,住建部
正按照国务院要求,密切监测房地产市场的变化,会同和配合有关部门,研究进一步强化市场
调控的政策措施.[ID:nSB1741804] 

  --国家统计局8/27公布1-7月规模以上工业企业利润     
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 冉莹/刘昕; 审校 边竞/康熙泽

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