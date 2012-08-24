《中国债券市场每日交易备忘》--8月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国昊华能源( 601101.SS )5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),深发展主承 中国北车601299.SS20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和光大银行主承 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),浙商银行主承 甘肃电力投资集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承 辽宁成大( 600739.SS )5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行主承 江阴苏龙热电6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行及南京银行主承 三花控股集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 马钢集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行及农业银行主承 武钢集团60亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),工商银行及浦发银行主承 都江堰兴市投资公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 河南交通投资集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 渤海银行9.50亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债1224001,票面利率5.50% 渤海银行9.50亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1224002,票面利率5.68% 财政部代理发行221亿元五年期地方债129108,票面利率3.38% 华侨城集团30亿元四个月期超短融011232001,票面利率3.85% 中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )50亿元三个月期短融071203001,票面利率3.84% 大连集装箱码头公司1.6亿元九个月期短融041258048,票面利率4.85% 南昌市政公用投资控股公司5亿元一年期短融041253046,票面利率4.31% 宁波富邦控股集团4亿元一年期短融041272002,票面利率5.50% 上海远洋渔业4.5亿元一年期短融041260047,票面利率5.10% 江阴市新国联投资发展公司4亿元两年期中票1282296,票面利率5.29% 云天化集团10亿元五年期中票1282297,票面利率5.26% 肥城矿业集团13亿元五年期中票1282295,票面利率5.81% 首都机场集团51亿元五年期中票1282299,票面利率4.68% 辽宁忠旺集团10亿元三年期中票1282298,票面利率5.35% ============================================================================== 三、缴款: 农业发展银行250亿元五年期固息金融债120415,票面利率3.76% 天津生态城投开发公司12亿元七年期固息债1280231,票面利率6.76% 上海松江城镇建设投资公司12亿元六年期固息债1280234,票面利率6.28% 淄博城市资金运营公司15亿元七年期固息债1280249,票面利率6.83% 五矿集团20亿元三个月期超短期融资券 天津市建工集团3亿元一年期短融 上海外高桥集团4亿元一年期短融 南方工业集团18亿元一年期短融 长园集团( 600525.SS )3亿元一年期短融 浦东建设( 600284.SS )3亿元一年期短融 江苏弘盛建工集团2亿元一年期短融 红豆集团7亿元一年期短融 山推股份( 000680.SZ )5亿元五年期中票 江苏阳光集团7.5亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行30亿元一年期央行票据1101064到期兑付,参考收益率3.5840% 北京京客隆( 0814.HK )3亿元一年期短融1181365到期兑付,票面利率6.68% 特变电工( 600089.SS )8亿元一年期短融1181366到期兑付,票面利率5.89% 申华控股( 600653.SS )2亿元一年期短融1181367到期兑付,票面利率7.50% 宏图高科( 600122.SS )4亿元一年期短融1181369到期兑付,票面利率7.00% 国家开发银行200亿元三年期固息金融债100223付息,票面利率2.68% 云南投资控股集团20亿元七年期固息债1080095付息,票面利率5.25% 中信集团40亿元10年期中票1082139付息,票面利率4.40% 财政部代发195亿元三年期固息地方债109106付息,票面利率2.37% 财政部280亿元30年期固息国债110005付息,票面利率4.31% 国开行195.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110210付息,基本利差0.70% 国开行200亿元10年期固息金融债110248付息,票面利率4.73% 河南万基铝业8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180137付息,票面利率7.55% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国房价近期出现反弹,令市场担忧楼市调控加码.中国住房和城乡建设部表示,住建部 正按照国务院要求,密切监测房地产市场的变化,会同和配合有关部门,研究进一步强化市场 调控的政策措施.[ID:nSB1741804] --国家统计局8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹/刘昕; 审校 边竞/康熙泽