〔日本金融〕财务大臣安住淳称,还未决定是否购买韩国公债(更新版)

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
(新增细节)
路透东京8月24日电---日本财务大臣安住淳周五表示，日本政府尚未决定是否购买韩国公债。日韩领土争端加剧两国外交纠纷。
安住淳重申，日本政府在两国货币互换协议10月到期后可能不会予以延期。
日本购买韩国公债以及进行货币互换，是努力加强两国的经济关系的手段之一，但紧张的外交关系令两国的进一步合作前景存疑。
“我需要一点时间来看看事态如何发展，”安住淳在记者会上说。
“事态已发展到日本民众可能已经无法接受政经关系分离说法的地步。”
《读卖新闻》周五早些时候报导称，日本倾向于冻结购买韩国公债计划。日本仅持有少量、或是没有韩国公债，官方并未公布相关数据。
上述报导称，日本政府认为，在当前的外交环境下，购买韩国公债将无法获得公众的理解。日本原计划于年底前开始购买韩国公债。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13