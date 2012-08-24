〔美国经济〕美中贸易逆差使美国流失270万个工作岗位--研究

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透华盛顿8月23日电---美国亲劳工的经济政策研究所(Economic Policy Institute)周四在最新报告中称,美国与中国庞大的贸易逆差在2001至2011年间使超过270万个美国就业岗位被替换或遭淘汰.该报告认为,中美贸易逆差是由中国政府压制人民币汇率导致的.
经济政策研究所估计,流失岗位中有近77%,或逾210万个岗位是在制造业.
该智库的资金有约30%从工会组织获得.工会组织一直在向政府和国会施压,要求采取更严厉的措施遏制美中日益扩大的贸易逆差,2011年两国间贸易逆差达到2,950亿美元,规模创下纪录.
经济政策研究所的贸易与制造业政策研究主管Robert Scott认为,中国政府干预汇市以使人民币兑美元汇率处于低位,是导致贸易逆差的主因.
Scott对路透表示,尽管近几年人民币升值,但他认为人民币兑美元至少仍被低估33%.
美中贸易全国委员会(USCBC)批评该报告只是一家之言,因其未能将生产率的提高纳入考量;在中国制造产品,可以让美国制造业者用更少的人力生产更多产品.
"美国仍是全球领先的制造业国家,实际上,我们比原先生产的更多,比其他任何国家都生产得更多,"美中贸易全国委员会副总裁Erin Ennis在声明中称.
经济政策研究所的报告显示,美国工作岗位流失最严重的领域包括电脑和电子产品、服装、纺织、金属制品、家具和固定装置、塑料和橡胶以及汽车和汽车配件制造等.
Erin Ennis则指称美国整体经济因与中国等国家的贸易而受益匪浅.(完)
--编译 于春红;审校 石冠兰/白云
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13