〔美国经济〕美中贸易逆差使美国流失270万个工作岗位--研究

路透华盛顿8月23日电---美国亲劳工的经济政策研究所(Economic Policy Institute)周四在最新报告中称,美国与中国庞大的贸易逆差在2001至2011年间使超过270万个美国就业岗位被替换或遭淘汰.该报告认为,中美贸易逆差是由中国政府压制人民币汇率导致的.

经济政策研究所估计,流失岗位中有近77%,或逾210万个岗位是在制造业.

该智库的资金有约30%从工会组织获得.工会组织一直在向政府和国会施压,要求采取更严厉的措施遏制美中日益扩大的贸易逆差,2011年两国间贸易逆差达到2,950亿美元,规模创下纪录.

经济政策研究所的贸易与制造业政策研究主管Robert Scott认为,中国政府干预汇市以使人民币兑美元汇率处于低位,是导致贸易逆差的主因.

Scott对路透表示,尽管近几年人民币升值,但他认为人民币兑美元至少仍被低估33%.

美中贸易全国委员会(USCBC)批评该报告只是一家之言,因其未能将生产率的提高纳入考量;在中国制造产品,可以让美国制造业者用更少的人力生产更多产品.

"美国仍是全球领先的制造业国家,实际上,我们比原先生产的更多,比其他任何国家都生产得更多,"美中贸易全国委员会副总裁Erin Ennis在声明中称.

经济政策研究所的报告显示,美国工作岗位流失最严重的领域包括电脑和电子产品、服装、纺织、金属制品、家具和固定装置、塑料和橡胶以及汽车和汽车配件制造等.

Erin Ennis则指称美国整体经济因与中国等国家的贸易而受益匪浅.(完)