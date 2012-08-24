《汇市简讯》美元/日圆定盘后并未挫跌,仍获买盘支撑

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* 美元/日圆脱离高位78.61,但仍获得买盘支撑,日本买家再度在下档承接
* 在78.25下方和78.00挂有一些停止单,在77.90下方挂有大量停止单,但这可能已经超出波动区间
* 在昨天高位78.70附近有沉重压力,上档挂有卖单
* 资金流动可能大幅减少,因周末临近,且未面临消息面/事件风险.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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