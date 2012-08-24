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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 10:05 BJT

〔金属期市〕期铜回落,受美国刺激措施憧憬减退和西班牙纾困忧虑拖累

路透上海8月24日电---期铜周五从上日触及的一个月高位回落,因寄望美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多刺激举措的预期减退,且有迹象显示西班牙可能需要全面援助.

0113GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑0.6%,报每吨7,638美元,该期约上日触及7月20日以来的最高水准.

上海期货交易所主力12月期铜合约SCFcv1跌0.5%,报每吨55,700元人民币(8,800美元),周四升至56,130元人民币,亦达到7月20日以来的高位.

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