〔金属期市〕期铜回落,受美国刺激措施憧憬减退和西班牙纾困忧虑拖累

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透上海8月24日电---期铜周五从上日触及的一个月高位回落,因寄望美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多刺激举措的预期减退,且有迹象显示西班牙可能需要全面援助.
0113GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑0.6%,报每吨7,638美元,该期约上日触及7月20日以来的最高水准.
上海期货交易所主力12月期铜合约SCFcv1跌0.5%,报每吨55,700元人民币(8,800美元),周四升至56,130元人民币,亦达到7月20日以来的高位.
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13