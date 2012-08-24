联合国绿色气候基金会首次会议在日内瓦开幕

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦8月23日电---联合国绿色气候基金会（Green Climate Fund）首次会议推迟数月后于周四开幕，该基金会设立的目的是筹集资金帮助发展中国家应对气候变化。

绿色气候基金会官员称，由24位成员组成的委员会在日内瓦开始召开为期三天的会议，商讨决定将基金会总部设在何地及其他细节。富国如何出资援助等事宜将在以后会议上商讨。

2009年，发达国家就增加气候援助达成共识，同意从2020年开始每年出资1,000亿美元，帮助发展中国家减少温室气体排放，应对洪涝乾旱、热浪及海平面上升等问题。发达国家目前的气候援助出资额大约为每年100亿美元。

绿色气候基金会开始运行后，将要管理越来越多的援助资金。目前申请成为基金会总部所在地的国家是德国、墨西哥、纳米比亚、波兰、韩国和瑞士。

挪威财政部副部长、绿色气候基金会委员会成员Kjetil Lund周四在一份声明中称：“绿色气候基金会将是全球共同努力阻止气候变化的一个重要工具。”

因亚洲和拉美国家在决定各自的委员会成员时花费的时间长于预期，导致首次会议较原定时间推迟了5个月。（完）