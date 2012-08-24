〔路透调查〕分析师称欧央行料不会对意大利与西班牙公债收益率设限

路透伦敦8月23日电---周四发布的一项路透调查结果显示,欧洲央行总裁德拉吉承诺的"不惜一切代价"保卫欧元区,可能并不包括为意大利和西班牙公债收益率(殖利率)设定上限.

本周接受访问的20名固定收益分析师中,有16人预期欧洲央行不会为西班牙和意大利公债收益率设定上限.另外四人则持肯定看法.

来自央行的消息人士周四对路透表示,欧洲央行至少正在考虑在新的购债计划下设定收益率目标.上述调查是在该消息传出前进行的.

"公开为公债收益率设限将为欧洲央行带来沉重负担."DekaBank资深分析师Kristian Toedtmann表示.

"如果出台这一政策,欧洲央行可能被迫干预公债市场,无止境地投入资金.同时欧洲央行还将失去对欧元区政府的影响,因为它将不能对购买公债设下条件."

但Toedtmann还指出,尽管没有宣布特定的收益率目标,但只要成员国政府坚守其改革承诺,欧洲央行就将表现出支持公债市场的强烈意愿.

分析师在月度调查中,降低对10年期德债收益率12个月后水准的预期,达到2002年开始该调查以来的最低.

分析师对美国公债收益率的预期也略有改变,10年期公债US10YT=TWEB三个月、六个月和12个月后收益率水平的预期均有所上升,是去年11月以来首次出现这种情况.

调查显示,美国10年期公债收益率三个月后料约为1.7%,六个月和12个月后分别升至1.9%和2.2%.

"全球经济增长复苏和欧元区更加稳定,应该也能支撑(美国货币市场和公债)收益率."Bank of the West首席分析师Scott Anderson表示.

调查还显示,英国央行进一步放宽货币政策的前景,也应能令英国10年期公债收益率GB10YT=TWEB受限,12个月后料升至2.23%左右,周四约报1.6%.

"英国央行继续购买公债仍提供有力支撑,但对该国财政状况及其对英国AAA债信评级威胁的担忧,似乎将令英债承压,尤其是较长期品种."RIA资本市场的宏观经济分析师Nick Stamenkovic说.(完)