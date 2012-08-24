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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 10:38 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元在欧元走高之际回落,澳洲央行备受关注

路透悉尼/惠灵顿8月24日电---澳元和新西兰元周五下滑,因对中国经济成长的忧虑令商品货币全线黯然失色. 澳元兑美元AUD=D4报1.0435美元,此前一度低见1.0421,并接近7月末以来最低水位.

欧元兑澳元EURAUD=R处于六周高点1.2037,隔夜曾跃升1%,因投资者继续削减欧元空头仓位.欧元有望录得1.7%的单周升幅.

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