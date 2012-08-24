〔东京汇市〕欧元持稳,投资者削减空仓提供支撑

* 欧元持稳,兑美元距离七周高点不远

* 削减欧元空仓的操作料持续--分析师

路透新加坡8月24日电---欧元兑美元周五持于七周高点附近,由于投资者可能继续削减欧元空仓,其近期的下跌料有限.

周三美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布会议记录后欧元上涨,因会议记录暗示美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.在传出西班牙正与欧元区商讨纾困条件的消息之后,欧元进一步受到提振.[ID:nSB1741584]