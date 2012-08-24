〔东京汇市〕欧元持稳,投资者削减空仓提供支撑

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
* 欧元持稳,兑美元距离七周高点不远
* 削减欧元空仓的操作料持续--分析师
路透新加坡8月24日电---欧元兑美元周五持于七周高点附近,由于投资者可能继续削减欧元空仓,其近期的下跌料有限.
周三美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布会议记录后欧元上涨,因会议记录暗示美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.在传出西班牙正与欧元区商讨纾困条件的消息之后,欧元进一步受到提振.[ID:nSB1741584]
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13