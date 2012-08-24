〔日本债市〕公债价格上涨,指标债收益率本周料下跌

路透东京8月24日电---日本公债价格周五上涨,因股票下跌,提振了避险资产的魅力.指标公债收益率(殖利率)本周料收低.

日本股市日经指数.N225跌1.1%,因对美国联邦储备理事会(美联储,FED)很快推出刺激政策的预期受到打击.[.TCN]

悲观的经济信号也支撑了日债买需.一项周五的路透调查显示,日本8月大型制造业景气判断指数恶化,未来几个月料只有小幅改善.[ID:nSB1741698]