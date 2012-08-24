〔中国新债〕联通公司下周一将发行150亿元超短期融资券,期限60天

路透北京8月24日电---中国联合网络通信有限公司周五公告称,将于下周一(27日)簿记建档 发行150亿元人民币超短期融资券(SCP),期限60天. 本期SCP是联通公司今年第二期超短期融资券. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国联通公司 300 150 2 8/27簿记建档 工商银行 AAA 8/28 8/29 农业银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 曹巍浩; 审校 张喜良