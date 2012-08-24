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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 11:35 BJT

〔中国新债〕联通公司下周一将发行150亿元超短期融资券,期限60天

路透北京8月24日电---中国联合网络通信有限公司周五公告称,将于下周一(27日)簿记建档
发行150亿元人民币超短期融资券(SCP),期限60天.

  本期SCP是联通公司今年第二期超短期融资券.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国联通公司  300      150       2   8/27簿记建档    工商银行     AAA      8/28        8/29
                                                      农业银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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